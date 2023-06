Idoso morre afogado em rio de assentamento de Rio Brilhante

José Aires de Assunção, de 88 anos, morreu afogado no início da noite deste domingo (18) nas águas do rio Brilhante, na região do assentamento Margarida Alves em Rio Brilhante - a 165 quilômetros de Campo Grande. Ele teria caído e se afogado no rio durante a tarde.

O corpo da vítima foi encontrado já no período da noite pelo Corpo de Bombeiros, preso em uma galhada nas margens do rio.

Conforme informações do site Rio Brilhante em Tempo Real, quando a vítima foi retiradas águas, já não apresentava sinais vitais. O idoso era conhecido como Zé na região do assentamento.

As causas que levaram a queda da vítima no rio ainda serão apuradas pela Polícia Civil de Rio Brilhante. Mas, de acordo com o site, ele teria ido sozinho para o rio nos fundos de sua propriedade durante a tarde.

A Perícia Científica de Dourados realizou os trabalhos de praxe e após encaminhamento para o IML (Instituto Médico Legal), o corpo deve ser liberado para a família realizar o sepultamento.

