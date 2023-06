Idoso morre após bater carro contra caminhão estacionado na MS-316

Um idoso de 67 anos, identificado apenas como Argemiro até o momento, acabou morrendo na manhã desta sexta-feira (24) após colidir o veículo que dirigia contra um caminhão estacionado no acostamento da MS-316, em Aparecida do Taboado. As informações são do MS Todo Dia.

O acidente ocorreu no km 366 da rodovia estadual, próximo de um frigorífico. A equipe da Perícia acredita que o acidente tenha ocorrido após o idoso, que dirigia um Gol, perder o controle do veículo na pista e acabar invadindo o acostamento.

Antes de conseguir retomar controle do carro, Argemiro acabou chocando o Gol contra a traseira do caminhão, que estava sem motorista no momento do acidente.

O Corpo de Bombeiros chegou a ser acionado, porém, Argemiro não resistiu aos ferimentos e faleceu antes mesmo do socorro chegar ao local.

