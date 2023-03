Idoso morre após ficar 20 dias internado no hospital ao cair de moto em Coxim

Hélio Patrocínio da Silva Filho, de 63 anos, morreu na manhã de domingo (19) na Santa Casa de Campo Grande, cerca de 20 dias após não resistir a complicações de um acidente de trânsito, que sofreu no dia 27 de fevereiro na rua Afonso Costa Campos, em Coxim - a 253 quilômetros.

De acordo com informações do site Edição MS, naquele dia, o idoso contou que freou sua motocicleta na esquina da via e acabou se desequilibrando e caindo.

O Corpo de Bombeiros atendeu a ocorrência e ele estava com a suspeita de fratura no ombro direito, sendo encaminhado ao Hospital Regional Álvaro Fontoura.

No entanto, como consta no boletim de ocorrência, a vítima também sofreu fraturas na região do úmero e por conta dos ferimentos, precisou ser transferido para a Santa Casa, na capital sul-mato-grossense.

Porém, na manhã de domingo, ele teve complicações em seu quadro de saúde, evoluindo choque séptico foco pulmonar e derrame pleural, vindo a falecer.

O caso foi registrado como acidente de trânsito com vítima fatal provocado pela própria vítima na Depac (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário) Centro.

