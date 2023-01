Idoso morre horas após sofrer grave acidente em Costa Rica

Ângelo Onofre Lisboa, de 67 anos, morreu no final da tarde de segunda-feira (30), horas após ter sofrido um grave acidente na Avenida José Ferreira da Costa, em Costa Rica. Ele chegou a ser socorrido, mas não resistiu ao fazer uma cirurgia.

Segundo o site MS Todo Dia, o acidente aconteceu por volta das 8h30 e a vítima estava em uma motocicleta. De acordo com um perito criminal, a morte teria sido provocado pelas múltiplas fraturas que o idoso sofreu no acidente.

Ainda conforme o site, a dinâmica do acidente ainda deve ser apurada pela Polícia Civil. Câmeras de segurança e testemunhas podem ajudar na elucidação da morte de Ângelo.

Porém, a suspeita é que ele tenha se desequilibrado da motocicleta logo após uma carreta passar por ele. "Eu fui o segundo a chegar no local, mas ele relatou que passou uma carreta e ele se desequilibrou. A moto estava em perfeito estado", disse uma pessoa ao site.

O caso será investigado.

JD1 No Celular

Tenha em seu celular o aplicativo do JD1 e acompanhe em tempo real todas as notícias. Para baixar no IOS, clique aqui. E aqui para Android.

Deixe seu Comentário

Leia Também