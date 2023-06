Idoso que escondia arsenal de armas em sítio de MS é preso com inúmeras munições

Durante a tarde desta terça-feira (27), a Polícia Civil prendeu um idoso, de 60 anos, acusado de esconder diversas armas de fogo e várias munições em um sítio na região da MS-040, próximo à cidade de Brasilândia - a 365 quilômetros de Campo Grande.

Segundo divulgado pela polícia, o suspeito estava sendo investigado há um tempo, pois havia uma denúncia sobre a possibilidade de prática criminosa com as armas que foram encontradas.

No sítio, os policiais encontraram quatro espingardas, sendo de calibres 22, 28, 32 e 36, com uma delas com silenciador, além de uma garrucha e um revólver de calibre 38.

No imóvel também haviam 150 munições apreendidas.

O indivíduo responderá pelo crime de posse irregular de arma de fogo e poderá pegar uma condenação de até 3 anos de prisão.

