Idoso que estuprava de sobrinhas e afilhada é preso em Vicentina

Na manhã desta segunda-feira (13), um idoso, de 65 anos, foi preso após ser acusado de estuprar as sobrinhas, de 6 e 11 anos, além da afilhada, de 34 anos, no município de Vicentina. A Polícia Civil fez a captura com um mandado de prisão preventiva em meio a Operação Castelo de Areia.

Segundo publicado pelo site MS News, os abusos aconteciam no momento em que o idoso permanecia sozinho com as vítimas e até mesmo quando elas dormiam em seu sítio, em uma zona rural da cidade.

Ainda conforme o site, o acusado abusava das vítimas com atos libidinosos, tentava conjunção carnal e obrigava elas a assistirem conteúdo pornográfico com o intuito de satisfazer suas vontades.

Após ser detido, ele foi encaminhado para a Delegacia de Polícia Civil e será posteriormente encaminhado para o Presídio Estadual de Dourados, onde ficará à disposição da Justiça.

JD1 No Celular

Tenha em seu celular o aplicativo do JD1 e acompanhe em tempo real todas as notícias. Para baixar no IOS, clique aqui. E aqui para Android.

Deixe seu Comentário

Leia Também