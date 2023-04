Integrante de facção morre em troca de tiros com a polícia em Jardim

Na manhã desta sexta-feira (14), Wender de Figueiredo de Aguiar, conhecido como 'Keninho, integrante do PCC (Primeiro Comando da Capital), morreu em trocas de tiro com a polícia. O fato ocorreu no município de Jardim, a 237 quilômetros de Campo Grande.

O confronto aconteceu por volta das 6h da manhã, durante a Operação Albatroz, que mira mandados de busca e apreensão contra o suspeito. Quando a polícia chegou ao local do mandato, o autor reagiu diversos disparos e foi atingido por dois tiros.

Ele chegou a ser socorrido até o hospital da cidade, mas não resistiu. Na residência em que ele estava, a polícia encontrou grande quantidade de drogas enterradas no quintal, além de drogas na geladeira e no armário.

