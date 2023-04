Irmão é esfaqueado com facão após tentar agredir irmã em Costa Rica

Um homem, de 42 anos, foi esfaqueado pela própria irmã, de 46 anos, na tarde deste domingo (16), no município de Costa Rica. A vítima recebeu atendimento médico no hospital municipal com um corte que atingiu sua artéria.

Segundo informações do boletim de ocorrência, a Polícia Militar foi acionada para verificar a situação e descobriram que a suspeita da agressão seria irmã da vítima.

Ao chegar na residência, no bairro Novo Horizonte, a suspeita disse que desferiu um golpe de facão contra seu irmão, pois ele tentou agredi-la com um cabo de enxada.

A suspeita foi encaminhada para a Delegacia de Polícia Civil de Costa Rica.

Segundo caso - No município de Figueirão, uma mulher, de 30 anos, foi vítima de violência doméstica e agressões por parte de seu marido, de 31 anos, na noite de domingo (16).

A Polícia Militar foi acionada e, conforme relato da vítima, ela foi arrastada pelo chão e chegou a sofrer ameaças em que o marido dizia cortar seu pescoço.

A prima da mulher testemunhou as agressões. O marido foi encontrado pela polícia e encaminhado para a Delegacia de Polícia Civil de Figueirão para as providências.

