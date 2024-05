Itaquiraí inaugura primeiro ginásio poliesportivo

Na última quinta-feira (23), a cidade de Itaquiraí inaugurou seu primeiro ginásio poliesportivo, se tornando um marco importante para a infraestrutura esportiva.

Com área total construída de 2.912,52 m², o valor da obra é de R$ 5,9 milhões, com R$ 5,3 milhões são provenientes do FIE (Fundo de Investimentos Esportivos) da Fundesporte, e R$ 563 mil de contrapartida da Prefeitura de Itaquiraí.

Além de sediar competições esportivas, a estrutura do ginásio está preparada para receber eventos artísticos, culturais e religiosos, com uma capacidade para mais de duas mil pessoas.

O novo espaço beneficiará milhares de pessoas, especialmente o público infantojuvenil.

Equipado com uma quadra poliesportiva, arquibancadas e iluminação de alta performance, o espaço também contará com vestiários, alojamentos, salas administrativas e de múltiplo uso, depósito e um sistema de sonorização.

A cerimônia de abertura contou com a presença do tricampeão mundial e campeão paralímpico da paracanoagem, Fernando Rufino. O atleta é natural de Eldorado, mas foi criado em Itaquiraí e hoje é exemplo para os desportistas da região. O “Cowboy de Aço”, como é popularmente conhecido, representará Mato Grosso do Sul e o Brasil na Paralimpíada de Paris-2024, na França.

