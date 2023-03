Jararaca causa susto em moradora e PMA resgata animal em Dourados

Uma jararaca causou um susto daqueles em uma moradora, de 27 anos, na noite de deste sábado (11) na rua Olivio Waldemar Beker, em Dourados - a 225 quilômetros de Campo Grande.

O animal apareceu em um dos cômodos de sua residência e ficava se locomovendo de um espaço para outro.

Segundo a PMA (Polícia Militar Ambiental), a moradora solicitou a presença da equipe, pois temia a integridade das pessoas que moravam com ela, assim como as crianças que estavam presentes na casa.

Uma equipe composta somente por policiais militares femininas esteve no local direcionado e capturou a serpente que estava na sala da residência, com mais um metro de comprimento, com uso de cambões e a colocou em uma caixa de contenção.

Como ela não apresentava ferimentos, a equipe realizou a soltura no em seu habitat natural, distante da cidade.

