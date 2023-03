JD1TV: Adolescente ameaÃ§a 'furar' diretor e leva arma falsa para escola no UniversitÃ¡rio

Um adolescente, de 15 anos, foi apreendido no início da noite desta quinta-feira (24) após ameaçar o diretor e levar um simulacro de arma de fogo para dentro da Escola Estadual Teotônio Vilela, no bairro Universitário, em Campo Grande.

Segundo informações levantadas pela reportagem, o estudante fazia ameaças não apenas para os colegas de classe e escola, mas também para funcionários, o que causou pânico e corre-corre na unidade de ensino.

As imagens gravadas por outros adolescentes mostram a gritaria e o medo dos demais e o princípio da confusão seria uma briga entre o suspeito e outro aluno. Diante da situação, o diretor da escola precisou intervir na situação e chegou a ser ameaçado por diversas vezes pelo aluno, dizendo que iria 'furá-lo' e ele seria membro de uma facção criminosa.

O adolescente foi imobilizado e o simulacro foi retirado de suas mãos pelo diretor e outra funcionária. A Polícia Militar foi acionada para controlar os ânimos e encaminhar as partes para a delegacia.

O caso foi registrado na Depac (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário) Cepol.

A SED (Secretaria Estadual de Educação), por meio de nota, informou que a direção da escola registrou o boletim de ocorrência e que a pasta acompanha os desdobramentos por meio da Coordenadoria de Gestão Escolar.

"Quanto ao estudante envolvido, a SED informa que será aplicado o Regimento Escolar, que prevê desde suspensão até a transferência da unidade escolar", finaliza a nota.

JD1 No Celular

Tenha em seu celular o aplicativo do JD1 e acompanhe em tempo real todas as notícias. Para baixar no IOS, clique aqui. E aqui para Android.

Deixe seu Comentário

Leia Também