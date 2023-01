JD1TV: Bebê de 1 ano é resgatado após cair em buraco de mais de 2 metros em MS

Um bebê, de 1 ano e 5 meses, foi resgatado nesta sexta-feira (27), após cair em um buraco de 2,5 metros, dentro da própria casa. O acidente aconteceu no bairro Parque das Nações I, em Dourados, a 225 km de Campo Grande.

O resgate durou cerca de 20 minutos e foi realizado pelo Corpo de Bombeiros com auxilio da Polícia Militar do município. A criança não sofreu nenhum arranhão e se recupera do susto.

De acordo com a família do bebê, ele estava brincando no quintal quando aconteceu o acidente. A mãe contou que o local foi aberto durante uma obra na residência.

"Foi um grande susto e graças a Deus nada aconteceu. Agora tapamos o buraco para evitar qualquer outro risco", contou a mãe emocionada ao lembrar do acidente. Assista:

