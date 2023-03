JD1TV: Celular na prova e risadas teriam sido motivos para aluna esfaquear colega em MS

Uma chamada para evitar o uso de celular na hora da prova por parte do professor e algumas risadas na sala de aula teriam sido os motivos para que uma aluna, de 15 anos, brigasse, discutisse e esfaqueasse sua colega, de 16 anos, no final da tarde de quarta-feira (29), na Escola Estadual Dr. João Leite de Barros, em Corumbá.

O relato está presente no boletim de ocorrência e as informações foram divulgadas pelo site Diário Corumbaense. O caso foi registrado na Delegacia de Polícia Civil da cidade pela vítima, acompanhada pelos pais.

Ainda conforme o site, o caso aconteceu durante a aula em determinado momento, o professor avisou que não era para mexer no celular durante a prova, sendo que alguns alunos riram da situação e a suspeita achou que a vítima teria tirado sarro dela.

A suspeita iniciou uma discussão, houve troca de xingamentos e a confusão, que começou na sala de aula, se estendeu para a porta da escola, onde a vítima acabou esfaqueada no braço esquerdo e teve parte da blusa rasgada, após receber três golpes da adolescente.

A vítima recebeu auxílio médico do Corpo de Bombeiros e antes de registrar a ocorrência, foi até o pronto-socorro dar continuidade ao atendimento.

O que diz a SED?

A SED (Secretaria de Estado de Educação) informou, por meio de nota, que acompanha os desdobramentos do caso ocorrido por intermédio da CRE-3 (Coordenadoria Regional de Educação de Corumbá.

"Como parte do protocolo da Rede Estadual de Ensino, a jovem foi prontamente socorrida pela direção da unidade escolar, que fez a chamada dos pais/responsáveis, preenchimento de ata e registro de Boletim de Ocorrência, bem como aplicação do Regimento Escolar", diz trecho da nota.

A SED ressalta que as adolescentes são alunas da Escola Estadual Nathércia Pompeo dos Santos, mas que no período vespertino, utilizam o espaço da outra escola em função de uma reforma geral.

