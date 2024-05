JD1TV: Giba se arrisca na cozinha em Água Clara e é tietado em restaurante

Ícone do vôlei e ex-jogador da Seleção Brasileira, Giba esteve recentemente por Mato Grosso do Sul em alguns eventos e aproveitou para realizar alguns registros nas redes sociais. Um deles aconteceu durante a última semana, na quinta-feira (23), quando ele passou em um restaurante Gramadão, de Água Clara, para fazer uma 'boquinha' e além de ser tietado, se aventurou na cozinha.

Brincando com os funcionários, conversando e distribuindo abraços para as pessoas, Giba viajava para Campo Grande onde pegaria um voo, mas durante o período noturno, visitou o estabelecimento.

Uma funcionária é questionada se lembra da época de quando ele estava nas quadras. Com muita simpatia, a mulher diz que sim, mas que ela não se recordava muito bem da fisionomia do ex-jogador.

Em outro momento das filmagens, brincando com uma funcionária, Giba fala que gostaria de preparar um lanche, mas é "barrado" por não saber se a gerente do restaurante liberaria. Logo na sequência, as meninas que trabalham no espaço correm para chamar a gerente e ele cai na risada.

No final, o ícone do vôlei aparece de toca, luva e preparando um belo de um lanche.

Veja nas imagens que foram publicadas no Instagram tanto de Giba, como do restaurante, e reproduzidas pelo Portal Água Clara.

