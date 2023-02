JD1TV: Idoso fica desacordado após ataque de abelha em Três Lagoas

Ataque de abelhas deixou um idoso, ainda não identificado, em estado grave na manhã desta terça-feira (7), em uma praça no Centro de Três Lagoas, a 311 quilômetros da Capital. A situação foi filmada por pessoas que tentaram socorrer ao homem e também foram picadas pelos insetos.

As imagens mostram o desespero das pessoas no momento do ataque. No vídeo, o idoso já está no chão, desacordado e com o corpo coberto de picadas.

Segundo relatos, a primeira reação dos moradores foi tentar arrastar o idoso, o tirando de perto das abelhas, mas todos que se aproximavam viravam alvo também.

Pelos vídeos, é possível ouvir o enxame rodeando o idoso e quem passava pelo local. Ainda não há informações sobre o estado de saúde do idoso. Ele segue internado no Hospital Auxiliadora. Assista:

