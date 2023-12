Saiba Mais Interior Acidente entre trem e ônibus escolar deixa estudante ferido em Aparecida do Taboado

O motorista do ônibus escolar atingido por um trem na linha férrea localizada na região da Lagoinha, em Aparecida do Taboado, a 457 quilômetros de Campo Grande, contou que o acidente aconteceu por não ter ouvido a 'buzina' do trem.

"O trem sempre buzinava. Eu atravessei, olhei pra esquerda e na hora de olhar pra direita de novo ele estava pertinho e buzinou. Tentei engatar pra sair mais rápido, mas ainda pegou a traseira do ônibus", comentou ele em uma mensagem de áudio.

Depois do acidente, o condutor teria ajudado as crianças e adolescentes, prestando os primeiros socorros aos mais graves, que de acordo com ele são dois.

Enquanto ele ajudava, o pai de um dos meninos apareceu acusando o motorista de ter matado seu filho. "O moço veio xingando, perguntando se eu não vi. Depois ele disse 'Vou lá em casa buscar um 'trem' [arma], vou te meter uma bala. Você matou meu filho'. Nisso, peguei uma carona e vim até a fazenda pedir socorro o mais rápido possível", explicou enquanto dizia entender a situação do homem.

Conforme a rádio do site Cultura FM, o adolescente de 16 anos precisou ser intubado e encaminhado as pressas para um hospital de Três Lagoas. O outro ferido também foi transferido, mas o estado de saúde dele é considerado menos grave.

Em vídeos compartilhados por populares, é possível ver a traseira do veículo completamente destruída. Os vidros do ônibus estão quebrados, sem para-brisa.

JD1TV: Motorista de ônibus escolar diz não ter ouvido a 'buzina do trem'https://t.co/XgAcnQy51Y pic.twitter.com/xZ4rUJM8J0 — JD1noticias.com (@jd1noticias_com) December 6, 2023

