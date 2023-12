JD1TV: Motorista morre em colisão frontal entre carro e caminhonete na BR-262

Motorista de um Chevrolet Prisma, ainda não identificado, morreu em um grave acidente de trânsito envolvendo uma caminhonete Toyota Hilux, na manhã desta segunda-feira (4), na BR-262, em Água Clara - a 192 quilômetros de Campo Grande.

A colisão frontal entre os veículos ainda deixou o passageiro do veículo de passeio com ferimentos leves, enquanto o condutor da caminhonete saiu praticamente ileso do acidente.

Vídeos que circulam nas redes sociais mostram a gravidade do impacto, o que causou a destruição dos dois veículos. Enquanto o Prisma ficou atravessado em uma das pistas, a caminhonete parou na vegetação existente as margens da rodovia.

Segundo informações do site Portal Água Clara, o motorista do Prisma estava trafegando no sentido da pista que vai de Três Lagoas para Água Clara, quando em determinado momento, teria supostamente invadido a pista contrária e atingido a Hilux.

A PRF (Polícia Rodoviária Federal) está pelo local e a Polícia Civil e a Polícia Científica devem comparecer ao acidente para os trabalhos de praxe.

