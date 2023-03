Um morador da cidade de Várzea Grande, no Mato Grosso, flagrou o momento em que uma sucuri, de cerca de 6 metros, engoliu o cachorro da vizinha na noite dessa quinta-feira (30). As imagens foram registradas pelo cinegrafista Luis Wilke.

O homem disse que estava a 30 metros do local onde tudo aconteceu. O bairro fica próximo a um córrego. “Nós escutamos pessoas gritando, meu filho chegou e nos chamou. Quando saímos, encontramos essa cena. Minha esposa e eu corremos em casa, peguei a minha câmera, ela o celular, e gravamos”, contou.

O cinegrafista conta que os moradores ficaram impressionados com o "jantar". "É possível ouvir até os osso do cachorro sendo quebrados", detalhou.

A dona do cachorro disse que, por volta das 19h30, escutou o cachorro latindo bastante e, ao sair para ver o que estava acontecendo, percebeu que o animal estava sendo engolido por uma cobra.

O Corpo de Bombeiros foi acionado e precisou da ajuda do Batalhão Ambiental, devido ao tamanho do

animal e à dificuldade para pegá-lo.

A suspeita é de que a sucuri, provavelmente, saiu de um córrego que fica a uns 20 metros de distância da primeira casa no fundo do residencial. Ao chegar no local, agentes da Polícia Ambiental decidiram esperar a sucuri terminar de engolir o cachorro para, apenas depois, fazer a captura. Moradores ficaram assustados com a situação por causa da presença de crianças no local. Assista:

