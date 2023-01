Jovem de 21 anos morre durante partida de futebol em Nioaque

O jovem Anderson Costa, de 21 anos, morreu na noite de quinta-feira (19) durante uma partida de futebol amador na cidade de Nioaque, distante a 183 quilômetros de Campo Grande. A suspeita é que ele tenha sofrido um infarto fulminante.

Costinha, como o atleta era conhecido, passou por alguns clubes profissionais de Mato Grosso do Sul e sempre atuava em torneios amadores da cidade. Atualmente ele morava em Nioaque.

Segundo informações do site Jardim MS News, vídeos que passaram a vitalizar nas redes sociais mostram o momento em que Anderson cai no campo após passar mal.

Amigos que perceberam a gravidade, acionaram a ambulância da cidade, uma vez que não há base do Corpo de Bombeiros, nem do SAMU (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência). Até a Polícia Militar foi acionada para ajudar no socorro do atleta.

Costinha foi encaminhado para uma unidade hospitalar e muitas pessoas aguardavam do lado de fora as notícias. No fim da noite, ainda conforme o Jardim MS News, os médicos informaram a morte do jogador.

O corpo do jovem foi levado para o IML (Instituto Médico Legal) de Jardim para autópsia e depois seria liberado para o velório em Nioaque.

