Jovem é encontrado morto em Ponta Porã com bilhete misterioso

Lucas Nery Pavón Benitez, de 21 anos, foi encontrado morto no início da manhã deste sábado (18) próximo a um motel, na cidade de Ponta Porã. Ele estava algemado e com os pés amarrados com um bilhete indicando possíveis ações contra roubos na fronteira.

Conforme o site Ponta Porã Informa, o cartaz dizia "não roubar camioneta na fronteira, isso é só um aviso".

Lucas Nery teria sido raptado após receber uma ligação de uma pessoa, durante a noite de sexta-feira (17), pedindo para se encontrar em uma casa abandonada na região de Defensores del Chaco, já no lado paraguaio de Pedro Juan Caballero.

O jovem estava acompanhado de um primo, que após se afastar do local, ouviu gritos de socorro vindo da vítima e saiu correndo para buscar ajuda.

A Polícia Nacional do Paraguai foi acionada e ao chegar na casa, encontraram um veículo Nissan Sunny, de cor branca, quatro portas, mas não encontraram a vítima, nem outra pessoa. O corpo estava jogado nas margens de uma pista que dá acesso ao motel.

