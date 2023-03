Jovem fica com a mão pendurada ao ser atingida por facão no punho

Uma jovem, de 19 anos, ficou com a mão pendurada ao levar um golpe de facão no punho, na noite desta segunda-feira (20), na MS-156, entre Dourados e Itaporã. O crime foi realizado por uma dupla de homens.

Conforme o site Ponta Porã News, a vítima retornava para a aldeia, onde reside, e estava com uma criança no colo.

Ela foi atingida no punho, ficando com a mão pendurada por um pedaço de couro, no lado esquerdo do rosto e na cabeça, tendo parte do couro cabeludo arrancado.

A mulher caiu em frente a uma casa e a moradora acionou a equipe do Corpo de Bombeiros, sendo encaminhado para o Hospital da Vida, onde passará por cirurgia. O caso será investigado.

