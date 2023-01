Jovem morre ao reagir a abordagem e apontar arma para policiais em Sidrolândia

Genilson da Silva Moraes, de 23 anos, morreu, na tarde desta terça-feira (17), ao realizar um furto, reagir a abordagem policial e apontar arma para a Polícia Militar de Sidrolândia. O rapaz tinha diversas passagens.

Conforme o site Sidrolândia News, o rapaz tinha cometido um furto e tinha sido perseguido por uma Guarnição da Policia Militar, ao chegar próximos aos vagões abandonados na estação ferroviária, ele sacou uma arma de fogo e apontou contra a equipe, que revidou e acertou o disparo na altura do peito.

O rapaz foi socorrido pela própria polícia, encaminhado para o hospital local, mas não resistiu aos ferimentos e veio a óbito.

Os objetos furtados foram recuperados e a arma de fogo foi apreendida. Genilson, estava sob liberdade após um alvará de soltura expedido pelo Poder Judiciário no dia 16/12/2022. Ele diversas passagens, entre elas furto e tráfico droga.

Segunda versão

O pai da vítima relatou ao Sidrolândia News uma outra versão do ocorrido, segundo ele o filho era usuário de drogas e foi preso com material furtado, tentou correr, mas um policial sacou a arma e atirou no peito de Genilson atingindo o coração.

Uma investigação será iniciada para apurar as verdadeiras causas da morte de Genilson.

