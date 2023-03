Jovem morre atropelado por trator durante colheita de soja em MS

Jair Garcia Gomes, de 19 anos, morreu na tarde desta terça-feira (7), após ser atropelado por um trator durante a colheita de soja, em uma fazenda na região de Caarapó. Morador de Dourados, o corpo do rapaz foi encaminhado para o Instituto de Medicina e Odontologia Legal (IMOL) do município.

Conforme o site CaarapoNews, o jovem era funcionário de uma empresa terceirizada de Dourados e estaria prestando serviço na propriedade em Caarapó.

Por volta das 15h30, a vítima estaria colhendo amostra de soja em um reboque, quando o condutor do trator, Tanker Fast 33000, saiu do local e não viu o rapaz atropelando e passando por cima de Jair.

O Corpo de Bombeiros foi acionada, mas ao chegar no local já encontrou a vítima sem vida. A Polícia Militar também esteve no local, juntamente com a Perícia Técnica de Fátima do Sul.

