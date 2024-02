Jovem morre em hospital após ser ferido com 9 tiros em Chapadão do Sul

Jovem, de 24 anos, que não teve o nome divulgado, morreu na noite deste domingo (25) em um hospital de Chapadão do Sul, a 330 quilômetros de Campo Grande. Ele foi atingido por vários disparos de arma de fogo enquanto estava na própria residência, na rua Santa Catarina.

A vítima chegou a ser encaminhada pelo Corpo de Bombeiros, com vida, para atendimento médico no Hospital Municipal. Contudo, apesar dos esforços, o rapaz não suportou os ferimentos e morreu - ele teria sido atingido por nove tiros.

Segundo informações do site O Correio News, os suspeitos estavam em duas motocicletas e dispararam diversas vezes contra o jovem. Eles fugiram logo na sequência e as autoridades encontraram cápsulas de calibre 9 milímetros no interior da residência.

Ainda não há informações sobre motivação ou quem seriam os suspeitos pelo assassinato.

A Polícia Civil e a Polícia Científica estiveram no local dos fatos para levantar mais informações a respeito do homicídio.

