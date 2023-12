Jovem recusa ter relações sexuais e acaba agredida pelo ex-namorado em Ponta Porã

Jovem, de 20 anos, foi agredida com socos na cabeça desferidos pelo seu ex-companheiro, de 26 anos, no final da noite deste domingo (3), no distrito de Sanga Puitã, em Ponta Porã, logo após recusar ter relações sexuais com ele.

Segundo informações do boletim de ocorrência, a Polícia Militar foi acionada após uma moradora denunciar que estava ouvindo gritos por ajuda e que um homem estava agredindo uma mulher.

Quando a equipe de militares chegou pelo local, a vítima relatou que estava em sua residência e por volta das 18h, seu ex-companheiro apareceu e por motivos de ciúmes, iniciou uma discussão que só teve final após a chegada da mãe da jovem e fazendo com que o suspeito fosse embora.

No entanto, por volta das 22h, o rapaz retornou na casa e passou a discutir mais uma vez com a jovem, dizendo que não aceita o fim do relacionamento - eles estavam juntos, possuem um filho, de 6 meses, mas estão separados há dois meses.

O suspeito chegou tentar manter relações sexuais com a vítima, mas situação que foi recusada pela jovem, o que despertou a fúria no agressor. Ele passou a desferir vários socos em sua cabeça e por um momento, chegou a tampar a boca de sua ex-companheira, que para se desvencilhar, mordeu a mão e o empurrou para longe.

Para os militares, o suspeito alegou que fez uma brincadeira de 'cócegas' na vítima, mas que havia ingerido bebida alcoólica e fez uso de cocaína naquela noite. A vítima, após a polícia chegar, manifestou o desejo de representar contra o suspeito.

O rapaz foi preso em flagrante e o caso foi registrado como lesão corporal dolosa no âmbito da violência doméstica.

