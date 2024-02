Justiça eleitoral leva atendimento itinerante para Rochedinho

A Justiça Eleitoral de Mato Grosso do Sul, através da 35ª Zona Eleitoral, vai realizar atendimento itinerante no Distrito de Rochedinho, que fica a 30 quilômetros de Campo Grande. O atendimento será na próxima sexta-feira (23), das 8h às 18h, na Escola Municipal Agrícola Barão do Rio Branco, que fica na Rua Guia Lopes, s/n.

O objetivo do evento é levar à população uma série de serviços, como alistamento eleitoral, transferência de título, revisão, regularização da situação eleitoral e emissão da segunda via do título de eleitor.

Para ser atendido, é necessário apresentar um documento pessoal com foto e um comprovante de residência. Além disso, todos os eleitores do sexo masculino, maiores de 18 anos e que farão o título pela primeira vez, deverão também apresentar o comprovante de quitação do serviço militar.

