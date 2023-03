Ladrão alcoolizado é pego furtando faca de supermercado em Costa Rica

Um homem, de 41 anos, acabou preso na tarde de quarta-feira (22) após ser flagrado furtando uma faca de um supermercado em Costa Rica. O suspeito foi detido na Avenida Vereador Kendi Nakai e depois encaminhado para a delegacia.

Segundo informações da Polícia Militar, uma equipe foi acionada para atender a um furto em um estabelecimento comercial e quando entrevistou um funcionário, foi informado que o homem pegou a faca e não passou pelo caixa.

As diligências começaram e logo o suspeito foi encontrado, com visível estado de embriaguez e bastante alterado, portando a faca em sua cintura.

Posteriormente, a equipe retornou para o supermercado e mostrou a faca encontrada, tendo o funcionário reconhecido. Ele foi autuado em flagrante pelo crime de furto e o objeto foi devolvido.

O caso foi entregue para a Polícia Civil.

