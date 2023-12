Ladrão de carro é encontrado morto e decapitado em Aparecida do Taboado

Clenilton Vieira Rigonato, de 34 anos, foi assassinado e seu corpo foi encontrado em decomposição na última segunda-feira (4), em uma área rural de Aparecida do Taboado - a 457 quilômetros de Campo Grande. Ele teve a cabeça decapitada, estava com a barriga cortada e com sinais de espancamento.

Segundo informações do boletim de ocorrência, uma testemunha procurou a Polícia Civil e relatou que o corpo de um homem foi encontrado e indicando que seria de Clenilton.

O primo da vítima também compareceu ao local e explicou primeiramente aos policiais militares que Clenilton teria furtado um veículo semanas atrás e tentou negociar para ter drogas com três suspeitos, mas que acabou tendo um desentendimento com eles.

Um desses suspeitos teria usado um extintor para golpear a cabeça da vítima e logo depois colocaram o homem dentro do veículo, levando-o até a área rural onde aconteceu o crime. Por lá, Clenilton teria sido espancado até a morte, teve sua barriga cortada e a cabeça decapitada.

No local, a Polícia Militar acionou as autoridades como Polícia Civil e Polícia Científica para realizar os procedimentos de praxe.

O caso foi registrado como homicídio simples e passa ser investigado.

