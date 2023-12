Ladrão morre com mata-leão de segurança após tentar furtar galpão em Paranaíba

Ladrão, que não foi identificado até o momento, morreu após lutar contra um segurança, de 40 anos, numa tentativa de furtar um galpão na cidade de Paranaíba - a 411 quilômetros de Campo Grande, na noite desta terça-feira (28). Ele recebeu um golpe mata-leão e não resistiu.

Segundo informações do boletim de ocorrência, o proprietário do depósito acionou pelo menos dois seguranças para verificar a situação no local e logo avistaram um indivíduo entrando por um espaço de janela de vidro, no andar superior.

A intenção do ladrão era tentar furtar madeiras e fios de arame presentes no espaço. Assim que foi descoberto, o suspeito pegou uma pedra e partiu para cima de um dos vigias, que conseguiu desarmá-lo, mas logo entraram em luta corporal.

Em determinado momento, o segurança aplicou o mata-leão para imobilizá-lo até a chegada da Polícia Militar. Porém, nem mesmo os militares e os seguranças souberam informar se o suspeito estava fingindo ou estava sem os sinais. Dessa forma, foi acionado o Corpo de Bombeiros e após averiguação, foi constatada a morte do ladrão.

Pelo local, compareceram a Polícia Civil e Polícia Científica para os trabalhos de praxe. O vigia que se envolveu diretamente no caso foi encaminhado para a delegacia para prestar esclarecimentos e se mostrou colaborativo a todo o momento, conforme o registro policial.

O caso foi registrado como violação de domicílio e homicídio culposo.

