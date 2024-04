Leandrinho do PCC morre em confronto após roubar caminhonete em Dourados

Leandro Lourenço Gonçalves, de 39 anos, o 'Leandrinho do PCC' morreu durante um confronto com a Polícia Civil no final da madrugada desta quinta-feira (11), na Rua João Fagundes de Menezes, região do Jardim Europa, em Dourados - a 225 quilômetros de Campo Grande. Ele reagiu a uma abordagem, pois havia furtado uma caminhonete de uma residência.

O criminoso já estava sendo monitorado pela polícia, pois recaia contra ele, a suspeita de ter cometido roubo de pelo menos quatro veículos nos últimos dias na cidade.

Conforme informações do site Ligado na Notícia, na madrugada de quarta-feira (10), pelo menos duas caminhonetes foram recuperadas no Paraguai após investigação conduzida pelo SIG (Setor de Investigações Gerais) e a PRF (Polícia Rodoviária Federal).

Após novas informações sobre potenciais roubos na região do Jardim Europa, policiais estavam realizando patrulhamento e se depararam com uma Toyota Hilux, de cor prata, e deram ordem de parada para Leandro, que estava como motorista.

Reagindo à abordagem, o criminoso investiu contra a equipe policial após sacar a arma e na troca de tiros, foi atingido com pelo menos dois disparos. Ainda com vida, ele foi socorrido e encaminhado para o hospital, contudo, não resistiu aos ferimentos.

A informação da polícia aponta ainda que Leandrinho estava evadido do sistema prisional e contra ele havia um mandado de prisão. Ele também tinha várias passagens pela polícia.

