Mãe mantém versão confusa e polícia refaz trajeto antes de morte de criança em MS

Durante a terça-feira (4), a Polícia Civil continuou com as investigações a respeito da morte do menino Willian Ruan Marques Barbosa, de 2 anos, na madrugada desta segunda-feira (3) em Aquidauana, a 141 quilômetros de Campo Grande, e refez o trajeto da mãe antes da morte.

A mãe se trata de um adolescente, de 14 anos, e conforme informações policiais, ela continua confusa em seu depoimento. Anteriormente, ela havia prestado três depoimentos e todos eles com versões diferentes.

Segundo divulgado pelo delegado Ronaldo Jacob, o pai da criança e a avó materna foram ouvidos durante a terça-feira. Militares do Corpo de Bombeiros foram intimados e devem comparecer para prestar depoimento.

Foi ouvida uma conselheira tutelar que acompanhava a família e foi solicitado o prontuário de atendimento médico de todos os atendimentos da criança.

A Polícia Civil de Aquidauana segue investigando o caso. O laudo do IML (Instituto Médico Legal) apontou a morte para causas naturais proveniente de um colapso cardíaco.

Morte – A criança, de apenas 2 anos, teria ido ficar com a tia paterna para passar a noite. Porém, por volta das 3h de hoje, a tia entregou o menino informando precisar ir trabalhar de manhã.

A mãe percebeu que a criança estava gelada e com a boca roxa, e acionou o Corpo de Bombeiros. A criança foi levada para o Hospital, foi realizada massagens de reanimação, apesar de já estar sem vida e em rigidez cadavérica.

O óbito foi constatado ao chegar na unidade hospitalar.

Deixe seu Comentário

Leia Também