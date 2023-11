JD1TV: Mais um dia normal em Bonito: Turista nada "junto" com sucuri no Rio Formoso

Bonito, cidade distante 297 quilômetros da Capital, foi palco, mais uma vez, de registros de turistas junto com uma sucuri. De acordo com o registro feito, as imagens foram gravadas no Rio Formoso.

Nos vídeos que circulam as redes sociais é possível ver o momento em que uma turista está nadando tranquilamente nas águas cristalinas e as pessoas que a acompanham gritam: "é uma sucuri mesmo, corre". A mulher se desespera e nada rapidamente para o lado contrário, no entanto, é possível ver que a cobra também "acelera o passo" para fugir da humana.

No X (Antigo Twitter) os internautas comentaram sobre as imagens. "Quem tem mais medo de quem"?, disse uma.

"Não sei se a cobra se assustou mais com a mulher pelada, com o peixe que vinha atrás ou com o grito da doida filmando", comentou outro.

Na moral, acho que me c#gava todo na hora, sem sair do lugar, estático", reproduziu outro internauta.

"Faria nada pq eu n estaria aí dentro. Tenho pavor", pontuou outra.

E você, o que faria se estivesse nadando "junto" com uma sucuri?

Assista ao vídeo publicado por David Borges, que sempre faz registros de Bonito em uma rede social.

