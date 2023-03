Diante do cenário epidemiológico das arboviroses na fronteira com o Paraguai e com o objetivo de fortalecer as estratégias de enfrentamento a dengue, Zika e chikungunya em Mato Grosso do Sul, o Governo do Estado, por meio da SES (Secretaria de Estado de Saúde), irá realizar nessa quinta-feira (9), a capacitação "Manejo clínico de chikungunya na fronteira".

A capacitação está marcada para às 9h, na Câmara Municipal de Ponta Porã. O evento é destinado aos profissionais de saúde que atuam no município fronteiriço com o Paraguai.

Conforme a gerente técnica de doenças endêmicas da SES, Jéssica Nantes, o Estado viu a necessidade de uma capacitação presencial nesta região. "A realização da capacitação é por conta do cenário epidemiológico da fronteira em relação ao aumento de casos de chikungunya", pontuou.

Entre os assuntos que serão tratados estão a assistência e o manejo ao paciente com chikungunya. A capacitação auxiliará os profissionais quanto às particularidades da doença em relação a dengue, por exemplo. "O que difere a chikungunya em relação a dengue é a cronicidade da doença, as dores crônicas e o acompanhamento prologando do paciente", explicou Jéssica.

A palestra será ministrada pelo médico infectologista e pesquisador da Fiocruz, Dr. Rivaldo Venâncio da Cunha.

Serviço

Local: Câmara Municipal de Ponta Porã - Avenida Brasil, 3470.

Horário: 9h.

