Mantido em cárcere por dívida de drogas, venezuelano foge de 'tribunal do crime' em MS

Venezuelano, de 25 anos, conseguiu escapar de um cárcere privado e de um possível tribunal do crime devido a uma dívida de drogas de R$ 20 que havia contraído com faccionados de uma organização criminosa. Pelo menos três homens, de 18, 19 e 21 anos, foram presos em flagrante.

Informações do boletim de ocorrência apontam que a vítima procurou a boca de fumo na noite de terça-feira (9) para quitar a dívida com o traficante conhecido como 'Taliban'. Mas que ao chegar no local, acabou sendo mantido em cárcere e só conseguiu fugir do local após dois dias.

Nesse meio tempo, a vítima teve seus pertences e o dinheiro roubados, passando a ser agredido com extrema violência pelos três indivíduos. Ele passou a espancado e foi esfaqueado nos braços por um dos suspeitos, enquanto outro desferia diversos socos, e o terceiro envolvido golpeou o jovem com várias pauladas na cabeça, costas e membros.

A Polícia Militar tomou conhecimento da situação e passou a realizar diligências no entorno da boca de fumo e ao visualizar indivíduos comercializando drogas, investiram na tentativa de prendê-los. Os suspeitos tentaram se esconder na residência e um deles tentou fugir pelos fundos, mas foi detido. Na casa, os outros dois criminosos também foram detidos.

Na vistoria dentro da residência na boca de fumo, os policiais encontraram a faca usada nas agressões e várias porções de drogas, como cocaína, e dinheiro oriundos do tráfico de drogas.

O caso foi registrado como tentativa de homicídio, roubo majorado pela restrição de liberdade da vítima e tráfico de drogas.

