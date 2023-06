Marcando 9ºC, mais de 20 bezerros morrem de frio em fazenda do Pantanal

Brenda Leitte, com G1

A chegada da massa de ar fria que derrubou as temperaturas em todo o país causou prejuízo para os pecuaristas de Mato Grosso do Sul. Cerca de 25 bezerros foram encontrados mortos em uma fazenda em Corumbá, no Pantanal, devido ao frio intenso, que atingiu o Estado nos últimos dias. O prejuízo foi estimado em 40 mil reais pelo produtor rural.

Conforme informações do Inmet, na madrugada de hoje (16), os termômetros marcaram 11°C, com sensação térmica ainda mais baixa, de 9°C na cidade Corumbá.

O fazendeiro, que prefere não ser identificado, disse que os animais estavam arrendados para irem ao Pantanal quando as águas baixassem na vazante e seriam usados para criação e gado de corte. Segundo ele, os bezerros tinham entre cinco e oito meses de idade.

Ele ainda relatou que os animais começaram a ser enterrados. Cada animal pesa cerca de 200 quilos e o transporte está sendo feito com uma pá carregadeira.

