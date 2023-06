Marido espanca e tenta matar esposa a facadas em Jaraguari

Um homem, de 33 anos, foi preso em flagrante na madrugada desta segunda-feira (26) após espancar e desferir duas facadas no abdômen de sua esposa, de 51 anos, que ficou em estado grave na cidade de Jaraguari, a 46 quilômetros de Campo Grande. A vítima precisou vir para capital por conta dos ferimentos.

Segundo informações do boletim de ocorrência, o próprio marido é quem acionou a Polícia Militar com o intuito de se entregar, pois estava triste pela briga que aconteceu com a mulher e indicou que a esposa estava caída na residência.

Após serem acionados, os militares estiveram na casa e notaram que a vítima estava caída, com o rosto bastante lesionado e pediu apoio de uma equipe do hospital para socorrer a mulher. Um médico afirmou que a mulher estava com duas perfurações no abdômen e precisaria ser transferida para a Capital.

Ele recebeu a voz de prisão ainda na casa onde aconteceu a briga. Porém, após ser preso, ele tentou mudar a versão dos fatos para se livrar da tentativa de feminicídio.

Conforme a versão, ele afirmou que estava com a mulher em um bar e eles tiveram uma discussão por causa de ciúmes e ela própria teria provocado as perfurações e batido a cabeça contra a parede.

O caso foi registrado na Delegacia de Polícia Civil de Jaraguari, como feminicídio, violência doméstica e familiar, na forma tentada.

