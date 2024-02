Médico morre após capotar carro na MS-306 em Cassilândia

O médico Ítalo Trasi Filho, de 38 anos, morreu nesta quarta-feira (21), após capotar seu veículo Honda HR-V na MS-306, em Cassilândia - a 422 quilômetros de Campo Grande.

Segundo informações que constam no boletim de ocorrência, a concessionária responsável pela rodovia solicitou a presença da PMR (Polícia Rodoviária Estadual) no trecho do acidente para verificar a situação de um acidente de trânsito.

A informação era de que a vítima estava sendo atendida por equipes de salvamento da própria concessionária e o condutor estaria sendo encaminhado para a Santa Casa de Cassilândia.

A PMR apontou que as informações o veículo seguia no sentido de Chapadão do Sul para Cassilândia, quando em determinado ponto da rodovia, Ítalo invadiu a pista contrária e saiu pelo acostamento, seguido por 100 metros e ao perder o controle, capotou o carro.

Devido ao acidente, o médico sofreu múltiplas fraturas e mesmo sendo socorrido para o hospital de Cassilândia, não resistiu e faleceu.

Ítalo Trasi era formado em medicina, natural de Barra do Garças, no Mato Grosso, e atualmente trabalhava na própria Santa Casa de Cassilândia.

