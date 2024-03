Morador de Aquidauana Ã© surpreendido com "visita" de Lobo-GuarÃ¡

Um morador de Aquidauana, no interior de Mato Grosso do Sul, teve um encontro surpreendente por volta das 22h20 dessa quinta-feira (28), ao sair do Portal Pantaneiro Hotel e se deparar com um lobo-guará 'passeando' pelas ruas da cidade.

Ao se aproximar, o morador avistou um animal na rua que, inicialmente, parecia ser um cervo devido ao tamanho. Logo depois ele percebeu que se tratava de um lobo-guará, espécie rara na região.

Nos últimos dias, outros moradores da cidade também registraram encontros com animais silvestres, como um casal de antas e um cervo na Lagoa Comprida.

*Com informações do portal O Pantaneiro.

