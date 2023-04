Morador encontra suposto artefato explosivo em Ladário

No final de semana, em Ladário, um morador, de 50 anos, acabou encontrando um suposto artefato explosivo, mobilizando as forças policiais para tentar descobrir do que se tratava o objeto.

No relato para a Polícia Militar, o homem relatou que estava trabalhando em uma perfuração, momento em que encontrou o objeto, porém não conseguiu identificá-lo.

Ele decidiu transportá-lo para um lugar isolado e acionou as autoridades, informando também seu patrão sobre o caso.

A equipe da PM isolou a área, informando imediatamente o comando de força patrulha para que as devidas providências fossem tomadas.

No final da tarde de sábado, o BOPE (Batalhão de Operações Especiais) realizou os procedimentos para contenção e explosão do objeto em um local seguro e liberou a área.

