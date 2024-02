Morador tem casa invadida por dupla e mata um com golpes de facão em Ponta Porã

Durante a noite desta segunda-feira (12), um homem, ainda não identificado, foi morto com golpes de facão após invadir a casa de um morador, de 55 anos, no centro de Ponta Porã, a 314 quilômetros de Campo Grande. Ele estava acompanhado de outro indivíduo, que conseguiu fugir.

Segundo informações do boletim de ocorrência, a pessoa que morreu era usuário de drogas e a invasão seria uma possível retaliação contra o morador, que teria 'caguetado' um furto de um dos indivíduos.

A Polícia Militar foi acionada para o local e encontrou o homem morto caído próximo ao banheiro da casa com lesões na cabeça. No endereço também esteve o genro do morador, que explicou que sogro o procurou para relatar o que havia acontecido e que o caso ocorreu por volta das 22h.

Os dois homens teriam invadido a residência do morador e disseram que iriam amarrá-lo e matá-lo por ter caguetado o furto - existe a suspeita que os dois homens eram usuários de drogas. Após a acusação, os três entraram em luta corporal e o morador, armado com um facão, desferiu golpes contra os dois invasores.

Um conseguiu fugir usando uma motocicleta, enquanto o outro não resistiu aos ferimentos e morreu no interior do imóvel. O morador da casa buscou contato com o genro e depois fugiu, onde até o momento não foi localizado.

O facão foi apreendido no interior do veículo usado pelo morador, que deixou o carro na casa do genro.

O caso está sendo investigado pela Polícia Civil e foi registrado como homicídio simples.

Deixe seu Comentário

Leia Também