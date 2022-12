Moradora de Dourados morre em capotamento no Paraná

Telma Oliveira Barros, de 73 anos, moradora de Dourados, morreu na tarde de quarta-feira (28) durante um acidente de trânsito na BR-376, em Apucarana, no Paraná. O carro em que ela estava com mais três pessoas da mesma família capotou e ela não resistiu aos ferimentos.

As outras vítimas foram resgatadas por equipes do SAMU (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) e do Corpo de Bombeiros, encaminhadas para o Hospital da Providência.

No carro estavam o filho de Telma, de 48 anos, a esposa dele, de 45 anos e a filha do casal, de 18 anos. Todos ficaram feridos e retornavam de Curitiba após passarem o Natal na cidade, conforme o site TN Online.

Ainda não há informações precisas sobre o que aconteceu para o acidente, mas chovia bastante no momento do acidente.

"Chegamos no local e a PRF já estava sinalizando a pista e as duas ambulâncias atendendo as vítimas. Ainda não podemos confirmar a causa do acidente, pois não chovia no momento. Provavelmente, uma colisão seguida de capotamento, mas ainda não podemos confirmar nada", disse o subtenente do Corpo de Bombeiros ao site.

JD1 No Celular

Tenha em seu celular o aplicativo do JD1 e acompanhe em tempo real todas as notícias. Para baixar no IOS, clique aqui. E aqui para Android.

Deixe seu Comentário

Leia Também