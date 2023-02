Moradores de Corguinho e Rochedo estão há 24h sem 4G

Clientes móveis da empresa Vivo dos municípios de Corguinho e Rochedo, cidades no interior de Mato Grosso do Sul, estão há mais de 24h sem conexão 4G. Além de estarem sem acesso a internet móvel, os usuário relataram ainda que não conseguem realizar e nem receber ligações pelo celular.

Essa não é a primeira vez que clientes enfrentam esse tipo de problemas. Segundo moradores das cidades, desde ontem (6), o serviço caiu e não voltou mais.

Procurada, a empresa Vivo informou que a equipe técnica fará um apuração para verificar o ocorrido.

