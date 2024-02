Caminhoneiro morreu a caminho de hospital após acidente com ônibus em Maracaju

O caminhoneiro Brendo Santos do Nascimento, de 25 anos, não resistiu e morreu em decorrência do acidente na noite desta quinta-feira (22), envolvendo um caminhão e um ônibus na MS-164, no distrito de Vista Alegre, entre Maracaju e Ponta Porã. Ele morreu a caminho de um hospital.

Por conta do acidente, o passageiro do caminhão, de 42 anos, e o motorista do ônibus, de 50 anos, foram socorridos e encaminhados para unidades hospitalares. Os dois veículos ficaram completamente destruídos em razão da colisão.

Um dos sobreviventes realizou transfusão de sangue para realizar uma cirurgia. Já o outro homem ferido no acidente precisou ser transferido para Campo Grande, após os primeiros atendimentos médicos.

Segundo consta no boletim de ocorrência, o técnico de segurança da fazenda esteve no local e explicou que o caminhão estava indo na direção da sede da Fazenda Serrinha, pertencente ao Grupo Jotabasso, e o ônibus seguia na direção a lavoura com intuito de buscar o pessoal que estava trabalhando naquele momento.

Ainda conforme a dinâmica, Bruno, que estava dirigindo o caminhão, tentou ultrapassar um veículo e devido a grande poeira que estava na região, não conseguiu visualizar o ônibus que vinha no sentido contrário, causando a colisão frontal.

Estiveram no local, a Polícia Científica e Polícia Civil. O caso foi registrado como praticar homicídio culposo na direção de veículo automotor e praticar lesão corporal culposa na direção de veículo automotor.

