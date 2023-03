Morre ex-primeira dama de Aquidauana

Maria Tereza Ferraz Ribeiro, ex-primeira dama de Aquidauana e mãe do atual prefeito da cidade, Odilon Ribeiro, morreu na manhã desta quarta-feira (1°) na cidade de Campo Grande. As causas da morte não foram divulgadas.

Ela foi casada com Fernando Luiz Alves Ribeiro, o Tico Ribeiro, que faleceu no ano de 1995. Durante esse tempo, ela dividia a residência nas cidades de Aquidauana e Campo Grande.

Odilon publicou em suas redes sociais, uma nota informando o falecimento de sua mãe e a descreveu como uma mulher forte, guerreira e um exemplo de mulher.

"Minha mãe, meu amor, meu exemplo, agora vai descansar com meu amado pai Tico Ribeiro. Mãe, pra sempre te amarei e guardarei seus ensinamentos. Obrigado por tudo e por tanto que fez por mim e por nossa família. Descanse em paz, minha mãe".

