Morto após discussão em bar foi atingido por cinco facadas em Douradina

Leandro Fornazarro Teodoro, de 37 anos, assassinado a facadas durante a tarde de quarta-feira (21), em Douradina - a 200 quilômetros de Campo Grande, foi atingido com pelo menos cinco golpes após uma briga em um bar.

Três dessas facadas atingiram a região frontal do corpo, enquanto uma feriu a lateral e última pegou nas costas da vítima, que caiu no meio da Avenida Presidente Dutra.

Conforme informações do site Dourados News, Leandro tentou correr para pedir ajuda, mas devido aos ferimentos, ele caiu no meio da rua.

Populares acionaram uma ambulância do município, mas quando o socorro chegou no local indicado, o homem já não apresentava sinais vitais.

Ainda segundo o site, o suspeito do crime já foi identificado, mas até o momento, as forças de segurança não conseguiram localizá-lo e prendê-lo pelo homicídio.

JD1 No Celular

Tenha em seu celular o aplicativo do JD1 e acompanhe em tempo real todas as notícias. Para baixar no IOS, clique aqui. E aqui para Android.

Deixe seu Comentário

Leia Também