Morto em confronto com a polícia de Dourados era ligado a facção criminosa

Luiz Eduardo Santos Leal, de 22 anos, morto durante uma troca de tiros com a Polícia Civil, na tarde desta segunda-feira (3), em Dourados, estava na cidade a serviço de uma facção criminosa. Ele era traficante, tinha envolvimento com roubo e era investigado por dois atentados.

O confronto aconteceu nas dependências de um hotel na Avenida Marcelino Pires.

O delegado Erasmo Cubas explicou que o criminoso era investigado por cometer uma dupla tentativa de homicídio, na noite da última quinta-feira (29) e ter fugido de um cerco realizado pela PRF (Polícia Rodoviária Federal) em Rio Brilhante.

Após as diligências, a Polícia Civil conseguiu localizar o Luiz Eduardo nas dependências de um hotel, onde ele estava escondido. Ao tentar uma abordagem, o criminoso reagiu e entrou em confronto com os policiais, sendo baleado.

O traficante foi socorrido pelos próprios policiais até o Hospital da Vida, mas ele não resistiu e morreu assim que deu entrada na unidade.

