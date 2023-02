Motociclista bate em carreta e morre durante atendimento em hospital

Ana Sirlene Roman Benitez, de 45 anos, morreu no final da tarde desta quinta-feira (9), no Hospital Regional de Ponta Porã, após colidir a motocileta que pilotava em uma carreta Volvo. A mulher foi socorrida e encaminhada para a unidade hospitalar, mas acabou morrendo durante atendimento.

Conforme o site Ponta Porã News, o motorista da carreta, de 36 anos, relatou que tentava realizar uma conversão no cruzamento da rua Digno Torres com a rua Laçadores, no bairro Ignês Andreazza, segundo ele já tinha iniciado a manobra, estava com a seta ligada quando ouviu o barulho sentiu a batida.

Ao descer ele encontrou a mulher sob o veículo entre a roda da frente e o primeiro eixo. A vítima foi socorrida pelo Corpo de Bombeiros, mas morreu durante o atendimento.

Policiais Militares estiveram no local e submeteram o motorista ao teste de etilômetro que mostrou que ele não havia ingerido bebida alcoólica. O caso será investigado pela Polícia Civil.

Deixe seu Comentário

Leia Também