Motociclista de 18 anos morre após bater em vaca em Camapuã

Morreu na madrugada de domingo (26), o jovem Michael Ferdnan Alves da Cunha, de 18 anos, que pilotava uma motocicleta e sofreu um acidente de trânsito ao colidir contra uma vaca na cidade de Camapuã.

O acidente aconteceu enquanto o rapaz pilotava sua motocicleta Honda Titan, no sentido Bairro Lagoa ao Centro da via pública.

Conforme o site MS Todo Dia, após o impacto, Michael não resistiu aos ferimentos e morreu no local, mesmo com o acionamento do Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência), que chegou e apenas constatou o óbito.

O animal estava com marcação na traseira, mas as autoridades não conseguiram identificar quem seria o proprietário.

O caso será investigado pela Polícia Civil da cidade.

