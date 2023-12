Motociclista fica em estado gravíssimo em acidente com SW4 em Dourados

Motociclista, de 25 anos, identificado como Gustavo Henrique Fagundes Bronel, foi socorrido em estado gravíssimo na noite desta segunda-feira (4), após ser atingido por um motorista, de 42 anos, que conduzia uma Toyota SW4 no cruzamento da Avenida Weimar Gonçalves Torres com a Rua Cornélia Cerzósimo de Souza.

Segundo informações do site Ligado na Notícia, o motorista da SW4 teria invadido a preferencial do cruzamento e colidido contra o motociclista.

O condutor seria morador do distrito de Itahum e o acidente deixou a vítima embaixo do carro.

Após o impacto, o Corpo de Bombeiros esteve no local para realizar o atendimento e com auxílio de populares e um 'macaco hidráulico', ergueu a caminhonete e retirou Gustavo para que ele fosse colocado na viatura do Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência).

Devido a gravidade da situação, ele saiu intubado do local e foi encaminhado para o Hospital da Vida.

Deixe seu Comentário

Leia Também