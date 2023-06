Motociclista morre ao bater contra carretinha em Dourados

Ana Patrícia da Silva da Conceição, de 24 anos, morreu em um acidente de trânsito após colidir sua motocicleta contra a carretinha acoplada a um Ford Ka, conduzido por um motorista, de 44 anos, na rua Dioclécio Artuzi, em Dourados - a 225 quilômetros de Campo Grande.

A motocicleta da vítima foi retirada do local por pessoas que presenciaram o acidente, conforme o site Ligado na Notícia.

Ainda de acordo com o site, Ana Patrícia teria invadido a preferêncial do veículo, que vinha pela rua DA 3. Com o impacto na carretinha, a motociclista foi arremessada ao solo e não resistiu aos ferimentos.

O Corpo de Bombeiros e o Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) chegaram a ser acionados, mas quando chegaram no local, a vítima já estava sem os sinais vitais.

A Polícia Militar esteve no local preservando o local do acidente, enquanto Polícia Civil e Perícia Científica deram início aos trabalhos e iniciaram as investigações sobre o acidente.

